D&D Beyond (DDB) är den officiella digitala verktygsuppsättningen och spelkompanjonen för Dungeons & Dragons femte upplagan. DDB är värd för onlineversioner av de officiella Dungeons & Dragons-böckerna i femte upplagan, inklusive regelböcker, äventyr och andra tillägg; den tillhandahåller också digitala verktyg som en karaktärsbyggare och digitalt teckenblad, monster- och besvärjelselistor som kan sorteras och filtreras, en mötesbyggare och en interaktiv Twitch Extension. Förutom officiellt D&D-innehåll ger det också möjlighet att skapa och lägga till anpassat hembryggt innehåll. D&D Beyond publicerar också regelbundet originalvideo-, stream- och artikelinnehåll, inklusive intervjuer med Dungeons & Dragons-personal, innehållsförhandsvisningar och kopplingar och utvecklingsuppdateringar varje vecka. D&D Beyond drevs tidigare av Curse LLC, ett dotterbolag till Twitch. Men den 12 december 2018 meddelade Fandom, Inc. att de hade förvärvat alla Curses mediatillgångar, inklusive D&D Beyond.

Webbplats: dndbeyond.com

