Confusle is an interactive online puzzle game created by Positronic Arts. The game is designed to challenge players' logical reasoning and problem-solving skills in a unique and engaging way.

Webbplats: confusle.positronicarts.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Confusle. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.