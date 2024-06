Spela ditt favoritspel CATAN när som helst och var som helst: det ursprungliga brädspelet, kortspelet, expansionerna och "CATAN – Rise of the Inkas", allt i en app! Efter en lång resa av stora nöd, har dina skepp äntligen nått kusten på en okänd ö. Men andra upptäcktsresande har också landat på Catan: Kapplöpet om att bosätta ön har börjat! Bygg vägar och städer, handla skickligt och bli Lord or Lady of Catan! Gå på en resa till Catan-universumet och tävla i spännande dueller mot spelare från hela världen. Brädspelsklassikern och kortspelet Catan ger en riktig bordskänsla på din skärm! Spela med ditt Catan Universe-konto på den enhet du väljer: Du kan använda din inloggning på många stationära och mobila plattformar! Bli en del av den enorma världsomspännande Catan-gemenskapen och tävla mot spelare från hela världen och på alla plattformar som stöds. Brädspelet: Spela det grundläggande brädspelet i flerspelarläge! Gå med två av dina vänner för maximalt tre spelare och möta alla utmaningar i "Arrival on Catan". Gör saker ännu mer spännande genom att låsa upp hela Basegame; expansionerna "Cities & Knights" och "Seafarers", var och en för upp till sex spelare. Det speciella scenariopaketet som innehåller scenarierna "Enchanted Land" och "The Great Canal" ger ännu mer variation till dina spel. Spelutgåvan 'Rise of the Inkas' är en annan spännande utmaning för dig, eftersom dina bosättningar är dömda i sin storhetstid. Djungeln sväljer tecken på mänsklig civilisation, och dina motståndare tar sin chans att bygga sin bosättning på den plats de längtar efter. Kortspelet: Spela introduktionsspelet i det populära 2-spelareskortspelet "Catan – The Duel" online gratis eller bemästra gratis "Arrival on Catan", för att permanent låsa upp enspelarläget mot AI. Få det kompletta kortspelet som ett köp i spelet för att spela tre olika temauppsättningar mot vänner, andra fans vänner eller olika AI-motståndare och fördjupa dig i det livliga livet på Catan. Funktioner: - Byt – bygg – bosätt – Bli Herre över Catan! - Spela på alla dina enheter med ett konto. - Trogen originalversionen av brädspelet "Catan", såväl som kortspelet "Catan - The Duel" (alias "Rivals for Catan") - Designa din egen avatar. - Chatta med andra spelare och bilda guilds. - Delta i säsonger och vinn fantastiska priser. - Spela för att tjäna många prestationer och låsa upp belöningar. - Få ytterligare expansioner och spellägen som köp i spelet. - Kom igång väldigt enkelt med den omfattande handledningen. Gratis att spela innehåll: - Grundläggande spel gratis matcher mot två andra mänskliga spelare - Introduktionsspel gratis matcher Catan – Duellen mot en mänsklig spelare - "Ankomst på Catan": Bemästra utmaningarna i alla delar av spelet för att få fler röda Catan-solar. - Du kan använda Catan suns för att spela mot datorn. Dina gula solar laddas upp av sig själva.

Webbplats: catanuniverse.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Catan Universe. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.