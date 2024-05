Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Work It Daily på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

Work It Daily - Job Search Karriärcoach-webbplats, Work It Daily är en plattform som erbjuder en rad tjänster och resurser för att hjälpa människor med deras jobbsökande och karriärutveckling. De erbjuder olika medlemskapsplaner (lägsta kostnad, mest populära och Arbeta med J.T.) som ger tillgång till kurser, en privat onlinegemenskap, live-gruppcoachningssessioner med experter och obegränsad privat e-postcoaching. Medlemskapsplanerna inkluderar premiumkurser som täcker ämnen som jobbsökningsplanen, CV-plan, LinkedIn-plan, intervjuförberedelser, löneförhandlingar, personligt varumärke och mer. De har också ett Job Search Accountability Program (JSAP) som ingår i alla medlemsnivåer, vilket ger ytterligare struktur och stöd för jobbsökningsprocessen. Plattformen har presenterats i många nyhetskanaler, och grundaren J.T. O'Donnell är en välkänd karriärexpert och influencer på LinkedIn och TikTok. Work It Daily verkar vara en omfattande plattform som ger arbetssökande och karriärfokuserade individer de kurser, coaching och gemenskap de behöver för att effektivt navigera på arbetsmarknaden och avancera sina karriärer

Webbplats: workitdaily.com

