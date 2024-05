WhoIsHostingThis.com är ett verktyg för webbansvariga som låter dig upptäcka vilket webbhotell någon webbplats använder. De flesta verktyg för webbansvariga kämpar med denna enkla fråga: vem är egentligen värd för en webbplats? Till exempel kan NetCraft.com ge dig intrycket av att HostGator.com är värd för The Planet. Det är det uppenbarligen inte - det är HostGator som värd! -men de hyr utrymme i The Planets datacentersortiment. Att känna till det riktiga webbhotellet är ovärderligt om du behöver utfärda ett DMCA-klagomål, förtalspapper eller rapportera en DDoS-attack som en brådskande fråga. WhoIsHostingThis.com använder flera datakällor för att ge mer exakta resultat, samt tillhandahåller recensioner av webbhotellmärken, värdjämförelseverktyg och en DMCA-nedtagningstjänst. Verktyget har varit med i New York Times, LifeHacker och Download Squad. Det används också av den brittiska regeringen och Association of Chief Police Officers i Storbritannien för att spåra webbvärdar.

Webbplats: whoishostingthis.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till WhoIsHostingThis. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.