Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för What Font Is på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

Font Finder-verktyget från What Font Is är en AI-driven lösning som gör det möjligt för användare att identifiera teckensnitt från vilken bild som helst. Verktyget har en katalog som innehåller över 900 000 indexerade teckensnitt, som kan vara antingen kommersiella eller gratis. Användare kan helt enkelt ladda upp en bild och välja det typsnitt de behöver, och Font Finder AI kommer att visa över 60 liknande typsnitt som antingen är nedladdningsbara eller köpbara. Verktyget använder avancerad AI för att känna igen teckensnitt i 90 % av fallen, och för de återstående 10 % av felen är oftast bilder av låg kvalitet orsaken. Systemet kan upptäcka typsnitt oavsett förläggare, producent eller gjuteri, vilket gör det möjligt för användare att söka efter ett specifikt saknat typsnitt från källorna som tillhandahålls av en klient eller identifiera ett typsnitt som de tycker är visuellt tilltalande. Verktyget ger ett användarvänligt gränssnitt där bilden som laddas upp kan beskäras, optimeras och matas in för att få resultat. Verktyget Font Finder innehåller också ytterligare funktioner som en webbfontgenerator, en bildredigerare för att dela bokstäver och justera ljusstyrkan och en sökfunktion för att filtrera typsnitt baserat på deras kostnad. Verktyget Font Finder är lämpligt för designers, marknadsförare och alla som arbetar med teckensnitt regelbundet och kräver ett exakt och tillförlitligt sätt att identifiera teckensnitt. Med en stor teckensnittsdatabas och ett avancerat AI-system anses Font Finder vara ett av de bästa teckensnittssökningsverktygen.

Webbplats: whatfontis.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till What Font Is. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.