WegoPro är en revolutionerande plattform som syftar till att modernisera och förenkla affärsresor och utgifter. WegoPro, som litar på av ledande företag över hela världen, erbjuder en enda lösning för hantering av företagsresor och utgifter. Företagsresor: WegoPro låter dig boka, hantera och kontrollera dina affärsresor med lätthet – enormt lager, modernt gränssnitt och alla kontroller och balanser du behöver. Med över 800 flygbolag och 600 000 hotell att välja mellan — WegoPro erbjuder den bästa reselistan. Och med vårt moderna användargränssnitt kan du gå ombord och börja boka direkt. Kostnadshantering: Med WegoPro Expenses kan du skicka in utgifter när du är på språng, godkänna med ett enda klick och få all data att flöda in i dina redovisningssystem – vilket gör alla mycket mer effektiva än tidigare. WegoPro Expenses är utformad för att vara flexibel. Du kan använda den på egen hand eller tillsammans med Business Travel. Tillgänglig på webben, iOS och Android. Läs mer på www.wegopro.com

Webbplats: wegopro.com

