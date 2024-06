The weather in Belgium. The Royal Meteorological Institute of Belgium (French: Institut Royal Météorologique de Belgique or IRM; Dutch: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België or KMI) is a Belgian federal institute engaged in scientific research in the field of meteorology.

Webbplats: meteo.be

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Weather Belgium - RMI. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.