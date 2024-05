Washingtonian, tidningen Washington lever efter, är regionens främsta informationskälla för restauranger, shopping, underhållning och personligheter. Det har varit Washingtons mest pålitliga guide till att bo, arbeta och leka i området i mer än fyra decennier tack vare funktioner som "100 Very Best Restaurants", "Top Doctors" och "Great Places to Live." Den tryckta tidningen läses varje månad av mer än 400 000 personer, som spenderar i snitt 96 minuter med varje nummer och sparar varje nummer i i genomsnitt fem månader. Washingtonian.com når mer än en miljon unika läsare varje månad. Washingtonian är en femfaldig vinnare av National Magazine Award för sin rapportering och sitt skrivande.

