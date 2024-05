VisitBasis mobilapp hjälper säljare, detaljhandelsrevisorer och fältmarknadsföringsteam att göra professionella utföringsrapporter för detaljhandeln med lätthet. VisitBasis för Android är gratis för team om 10 eller färre användare att genomföra detaljhandelsrevision och produktundersökningar, samla in marknadsdata, skapa elektroniska formulär, hantera uppgifter och få PDF-rapporter och fotorapporter. Samla in marknadsdata: 1. Skapa formulär och produktbaserade undersökningar snabbare med vår visuella dra-och-släpp-formulärbyggare. 2. Spara tid på att tilldela uppgifter med flera arbetsflödesalternativ och meddelanden. 3. Styrka ditt team med vår lättanvända mobilapp. Optimera sina rutter och öka antalet besök per dag. 4. Minska risken för mänskliga fel och förhindra bedrägerier med vårt besöksvalideringssystem. 5. Få exklusiva marknadstrender genom att aktivera automatisk produktbildigenkänning. Bygg interaktiva rapporter och instrumentpaneler: 1. Reagera snabbt på ständigt föränderliga kundkrav. Anpassa interaktiva rapporter med filter, bilder och redigerbara diagram och tabeller. 2. Visualisera dina data med helt integrerad Google Data Studio. Automatisera dina dataöverföringar och spara timmar på manuell export. 3. Spara tid med lätta att dela, redo att använda PDF-rapporter som innehåller dina marknadsdata tillsammans med foton. 4. Bekräfta framgången för din detaljhandel med vårt sökbara fotogalleri. 5. Schemalägg uppföljningsaktiviteter direkt från bilderna. Varumärken, CPG-tillverkare, BTL-byråer, leverantörer av återförsäljningstjänster, mäklare och distributörer använder VisitBasis för: Detaljhandelsrevisioner / Marknadsföring i butik / Fältmarknadsföring Utförande av handelsprogram Produktinsikter Planogramöverensstämmelse Hyllautvärdering Sampling, event & artikelkontroll Merchandising & displayer Konkurrentinsikter Visa Granskning Pris Kontrollera skylt, POP & POS-verifiering Tillgänglighet på hyllan Automatisera din fältmarknadsföring idag!

