Konfirmasi Data Pengguna Dengan Platform Verifikasi Terintegrasi. Kembangkan infrastruktur digital perusahaan Anda dengan system keamanan yang otomatis and terintegrasi di Verihubs dengan technology otentikasi and verifikasi user. Verihubs är en plattform för identitets- och riskbeslut för Indonesien. Vi har hjälpt mer än 290 ledande företag/startups inom flera sektorer inklusive banker, fintech, e-handel, försäkringar och andra digitala sektorer för att förhindra bedrägeri. Rankad som nummer 1 i Indonesien av National Institute of Standards and Technology (NIST) när det gäller prestanda och noggrannhet, blev vår AI-baserade ansiktsigenkänningsteknik (FR) en stapelvara i förebyggande av bedrägerier i denna nya era av digital acceleration. Våra lösningar har litats av BCA – den största privata banken i Indonesien, IFG (en av de största statligt ägda försäkringarna), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA och många andra branschledare.

