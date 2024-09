Retail Intelligence Software - Mest populära apparna - Andorra Mest Populära Nyligen tillagda

Detaljhandelsinformation förbättrar intäkter och verksamhet för återförsäljare genom att tillhandahålla insikter och avancerad analys. Denna programvara samlar in, hanterar och analyserar data från olika källor, inklusive interna system som e-handelsplattformar, externa källor som e-handelsmarknadsplatser och branschdata från tredje part. Data samlas in genom integrations-, parsnings- och skrapningsprocesser. AI och maskininlärning används för att rensa och analysera data för konkurrenskraftig intelligens, marknadsanalys, varumärkesskydd och prisoptimering. Detaljhandelsinformationsmjukvara används av återförsäljare som säljer online, i butik och via distributionsnätverk, och även om den är särskilt utbredd i sektorn för konsumentförpackade varor (CPG) på grund av den höga volymen av produkter och transaktioner, kan den också gynna andra typer av återförsäljare.