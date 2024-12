Online Reputation Management Software - Mest populära apparna - Frankrike Mest Populära Nyligen tillagda

Programvara för ryktehantering online tillåter företag att övervaka användares onlinerecensioner och främja positiva upplevelser genom onlinerecensionsplattformar. Företag som hoppas kunna marknadsföra sitt varumärke genom positiva användarrecensioner online kommer att använda programvara för hantering av rykte online för att fånga negativa upplevelser. Produkterna tillhandahåller också mekanismer för användare att skicka in nya recensioner via e-post eller reklamkampanjer. Produkterna tillhandahåller plattformar som marknadsföringsteam använder för att samla och tolka företagets rykte online. Team kommer ofta att använda digitala formulär som tillhandahålls av plattformen för att genomföra e-postkampanjer och utnyttja nya recensioner. Många produkter har också övervakningsverktyg för att upptäcka diskussioner och inlägg från användare på sociala medier. Dessa produkter skiljer sig från programvara för övervakning av sociala medier genom att de syftar till att samla in recensioner på nätet, men kan inkludera funktioner för sociala medier. Det finns förvirring, men lite crossover med programvara för produktgranskning. Dessa verktyg är värd för kundrecensioner på e-handelssajter och ger lite övervaknings- eller hanteringsmöjligheter.