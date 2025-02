Programvara för marknadsföringsresurshantering - Mest populära apparna - Slovakien

Promoboxx

Promoboxx är en mjukvaruplattform med stödtjänster för varumärken för att engagera sina oberoende återförsäljare med varumärkeskompatibel digital marknadsföring, vilket leder till bättre affärsresultat genom att nå rätt konsumenter via den pålitliga kanalen hos varumärkens lokala återförsäljare. Med Promoboxx kan kanalchefer och varumärkesmarknadsförare enkelt organisera och engagera sina återförsäljarnätverk; bygga, hantera och eventuellt finansiera organiska och betalda digitala kampanjer genom sina lokala återförsäljare; rapportera och utvärdera sedan affärsresultat och nyckeltal. Varumärken gör idag tillgångar tillgängliga, men saknar insikter om hur eller till och med om återförsäljare använder dessa tillgångar. Däremot driver Promoboxx ytterligare intäkter via rik, varumärkeskompatibel marknadsföringsaktivitet för återförsäljare. Över 85 ledande varumärken inklusive The North Face, New Balance och Chevrolet har använt Promoboxx för att leverera mer än 3 miljoner kampanjer i över 27 000 återförsäljare. För mer information, besök www.promoboxx.com eller ring +1 (800) 380-7502 x3.