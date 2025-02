Marketing Automation Software - Mest populära apparna - Togo

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Tekniken kommer alltid att utvecklas, men engagemanget är tidlöst. Engagerade kunder genererar mer intäkter och blir ofta dina förespråkare. På Right On Interactive har vi sett att lönsam tillväxt fortsätter... Visa mer när marknadsförare ser engagemang som en resa, inte bara en kampanj. Så vi har designat vår mjukvara för att automatisera konceptet Customer Lifecycle Marketing, vilket ger insyn i vem som är bäst lämpad och mest engagerad för en organisation i varje skede av kundresan – från prospekt till ett stort fan. Vår molnbaserade lösning kartlägger kundens hela varumärkesupplevelse, från meddelanden till produktanvändning. Marknadsförare och säljteam kan veta exakt var en prospekt eller kund är i sin relation till ett varumärke och hur man bäst kan närma sig dem för att maximera livstidsvärdet. På Right On Interactive tror vi på att attrahera och skaffa de kunder som passar bäst för livet.