Programvara för marknadsföringsanalys - Mest populära apparna - Östtimor

Actito

actito.com

Actito är ett SaaS marketing automation-företag som grundades 2000. Då ville de tre grundarna överbrygga klyftan mellan varumärken och konsumenter. Så de började bygga den programvara som marknadsförare nu älskar. Med Actito kan du anpassa dina interaktioner i sekunden, med hundratals, tusentals, till och med miljontals kunder över hela världen. Actito riktar sig till medelstora till stora företag som vill driva alla sina marknadsföringsaktiviteter från en lättanvänd plattform. All kunddata som du samlar in centraliseras och konsolideras på en kunddataplattform och görs tillgänglig för att skräddarsy, målinrikta och personifiera meddelanden i rätt tid via huvudmarknadsföringskanalerna – nämligen e-post, mobil och webb. Actito erbjuder full överensstämmelse med Europas senaste allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR), vilket ger marknadsförare fria att fokusera på att bygga varaktiga och lönsamma kundrelationer. Actito driver sin europeiska verksamhet från sitt huvudkontor i Belgien och har även kontor i Frankrike och Nederländerna. Actito finns även i Nordamerika med kontor i Kanada. Mer än 250 kunder använder plattformen världen över, inklusive ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF och KIA.