Programvara för marknadsföringsanalys - Mest populära apparna - Singapore

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard är ett problemfritt verktyg för att bygga och dela affärsinstrumentpaneler i realtid. Geckoboard är utformat för att hjälpa teamleda livedata för sitt team och över hela organisationen, och integreras direkt med över 80 olika verktyg och tjänster för att hjälpa dig att hämta in din data och få en professionellt utseende instrumentpanel framför andra på några minuter. Ingen kodning eller utbildning krävs. Bygg instrumentpaneler direkt i din webbläsare med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt och ta fram viktiga siffror, mätvärden och nyckeltal från livlösa rapporter och kalkylblad. Geckoboard gör din nyckeldata mer engagerande för alla, med visualiseringar som alla kan förstå på ett ögonblick och som uppdateras automatiskt för att alltid hålla sig uppdaterade. Markera anmärkningsvärda förändringar i vissa mätvärden med hjälp av statusindikatorer, som uppmärksammar siffror som presterar över eller under förväntningarna och visuellt visar mål du arbetar mot, med ett klick. Hur ditt team än arbetar, gör Geckoboard det enkelt att dela dina instrumentpaneler. Kopiera och klistra in en länk till en live-instrumentpanel som kan visas i vilken webbläsare som helst, eller bjud in dina lagkamrater att logga in, visa och till och med skapa sina egna instrumentpaneler. För regelbundna uppdateringar kan du schemalägga skärmdumpar av en instrumentpanel som ska skickas via e-post eller skickas till en Slack-kanal med jämna mellanrum. För maximal synlighet har Geckoboard "Skicka till TV", så att du kan koppla ihop ditt konto med en webbläsare på en stor skärm eller TV och välja vilka instrumentpaneler du vill ska visas där. Den kan till och med gå igenom flera instrumentpaneler på en skärm. Vi har lätta att följa instruktioner för hur du uppnår detta på en eftermiddag med prisvärd hårdvara från hyllan. Slutligen kan du hålla reda på nyckelnummer när du är på språng, genom att logga in på ditt konto på en mobil enhets webbläsare, där du kan komma åt dina instrumentpaneler, perfekt formaterade för mindre skärmar. Bygg dina första instrumentpaneler gratis i 14 dagar – inga betalningsuppgifter behövs.