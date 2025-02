Market Intelligence programvara - Mest populära apparna - Sint Maarten

Connectbase

connectbase.com

Connectbase är The Industry Cloud for Connectivity. Connectbase är en partner till branschen, vilket möjliggör nästa generations köp och försäljning av anslutningar, inklusive automatiserad offert, och ger djupa, pålitliga insikter. Connectbases branschledande plattform, The Connected World, betjänar nästan 300 leverantörer globalt och hanterar 2,7 miljarder platser i mer än 150 länder. Connectbase-teamet har byggt ett uppkopplat ekosystem som förändrar köp- och försäljningsprocesser för nätverk. Besök Connectbase på connectbase.com och följ oss på LinkedIn på linkedin.com/company/connectbase-us/