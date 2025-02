Karttjänster - Mest populära apparna - Somalia

Google Maps

Google Maps är en webbkarttjänst utvecklad av Google. Den erbjuder satellitbilder, flygfotografering, gatukartor, 360° interaktiv panoramautsikt över gator (Street View), trafikförhållanden i realtid och ruttplanering för resor till fots, bil, cykel och flyg (i beta) eller kollektivtrafik . År 2020 användes Google Maps av över 1 miljard människor varje månad. Google Maps började som ett C++-skrivbordsprogram på Where 2 Technologies. I oktober 2004 köptes företaget upp av Google, som omvandlade det till en webbapplikation. Efter ytterligare förvärv av ett företag för visualisering av geospatial data och en trafikanalysator i realtid, lanserades Google Maps i februari 2005. Tjänstens gränssnitt använder JavaScript, XML och Ajax. Google Maps erbjuder ett API som gör att kartor kan bäddas in på tredjepartswebbplatser, och erbjuder en lokalisering för företag och andra organisationer i många länder runt om i världen. Google Map Maker gjorde det möjligt för användare att i samarbete utöka och uppdatera tjänstens kartläggning över hela världen, men avbröts från mars 2017. Bidrag från crowdsourcing till Google Maps avbröts dock inte eftersom företaget meddelade att dessa funktioner skulle överföras till programmet Google Local Guides.Google Maps' satellitvy är en "top-down" eller fågelperspektiv; de flesta av de högupplösta bilderna av städer är flygfoton tagna från flygplan som flyger på 800 till 1 500 fot (240 till 460 m), medan de flesta andra bilder är från satelliter. Mycket av de tillgängliga satellitbilderna är inte mer än tre år gamla och uppdateras regelbundet. Google Maps använde en variant av Mercator-projektionen och kunde därför inte exakt visa områden runt polerna. I augusti 2018 uppdaterades skrivbordsversionen av Google Maps för att visa en 3D-glob. Det är fortfarande möjligt att växla tillbaka till 2D-kartan i inställningarna. Google Maps för Android- och iOS-enheter släpptes i september 2008 och har GPS sväng-för-sväng-navigering tillsammans med dedikerade funktioner för parkeringshjälp. I augusti 2013 var det fast beslutet att vara världens mest populära app för smartphones, med över 54 % av globala smartphoneägare som använde den minst en gång. Under 2012 rapporterade Google att över 7 100 anställda och entreprenörer arbetade direkt med kartläggning. I maj 2017 , har appen rapporterat att den har 2 miljarder användare på Android, tillsammans med flera andra Google-tjänster inklusive YouTube, Chrome, Gmail, Sök och Google Play, Google Maps nådde över 1 miljard användare varje månad.