Hanterade värdleverantörer - Mest populära apparna - Qatar

Convesio

convesio.com

Convesio är inte bara en annan värdleverantör. Vår infrastruktur har designats från grunden för att vara värd för skalbara WordPress-webbplatser med hög prestanda. Enkelt, prisvärt och kraftfullt, Convesio gör komplexa serverinställningar till en lek. Du kan distribuera en WordPress-webbplats med lastbalanserare, ett databaskluster och redundant filsystem på under en minut! Domäner och SSL:er Att lägga till din domän är enkelt med Convesio. Lägg bara till den på webbplatsens instrumentpanel och välj vilken version som är den primära domänen. Om du vill maximera din sökranking och se till att dina besökare vet att deras information är säker och säker, behöver du en SSL. Convesios SSL-tillhandahållande använder LetsEncrypt på mindre än 1 minut och förnyas automatiskt innan utgången. Automatiserade säkerhetskopieringar Convesio gör det enkelt att säkerhetskopiera, klona eller återställa din webbplats. Du kan ställa in avancerade säkerhetskopierings- och lagringspolicyer för att avgöra hur ofta du tar säkerhetskopior och hur länge du behåller dem. Allt med bara några klick. DB, PHP, FTP och mer Convesio erbjuder alla grundläggande inställningar du kan förvänta dig av en WordPress-värd inklusive SFTP, PhpMyAdmin, PHP-versioner och mer. Snabb cachning utan plugin krävs. Verkligen! Convesio caching är helt specialbyggd och designad från grunden för WordPress. Ingen plugin krävs och 100 % inbyggd i plattformen. Hantera Static och Dynamic Time To Live-inställningar och använd reguljära uttryck för att styra cachelagring på sidnivå. Databasåtkomst med phpMyAdmin Få tillgång till din databas med standardverktygen som phpMyAdmin. Utför importer, exporter, SQL-frågor och mer. Varje databas körs i ett MySQL Percona-kluster som antingen kan vara delat eller privat.