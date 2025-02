MDR-programvara (Managed Detection and Response). - Mest populära apparna - Kenya

Deepwatch

Deepwatch® är den ledande hanterade säkerhetsplattformen för ett cyberresilient företag. Deepwatch Managed Security Platform och säkerhetsexperter förser företag med 24x7x365 cybermotståndskraft, snabba upptäckter, högtrohetsvarningar, minskade falska positiva resultat och automatiserade åtgärder. Vi fungerar som en förlängning av cybersäkerhetsteam genom att leverera oöverträffad säkerhetsexpertis, oöverträffad synlighet över din attackyta, precisionssvar på hot och den bästa avkastningen på dina säkerhetsinvesteringar. Deepwatch Managed Security Platform är betrodd av många av världens ledande varumärken för att förbättra sin säkerhetsställning, cyberresiliens och sinnesfrid. Deepwatch är: - Splunk AMER Marketing Partner of the Year 2023 - CRN Tech Innovators Winner 2023 - Great Place to Work® Certified 2020-2023 - Forbes 2023 Best Startup Employers - Aktieinvesteringar och strategisk finansiering från Springcoast Capital Partners, Splunk Ventures och Vista Credit Partners: 180 miljoner USD 2023 - Goldman Sachs portföljbolag: 53 miljoner USD Serie B-investering 2020 Vad vi gör Deepwatch Managed Security Platform kombinerar de mest omfattande avancerade hotdetektions- och svarsfunktionerna med stöd av säkerhetsexperter. Deepwatch-experter inkluderar Deepwatch Squads för övervakning och support dygnet runt samt vårt Deepwatch ATI-team (Adversary Tactics and Intelligence) som ständigt letar efter motståndstaktiker och handlingsbar hotintelligens. Med vår plattform får du mer värde av dina befintliga verktyg, ökad synlighet över din attackyta, minskad varningsvolym och falska positiva resultat och ständigt förbättrad säkerhetsställning för att maximera din cyberresiliens.