Verktyg för analys av skadlig programvara - Mest populära apparna - Kenya

DOCGuard är en banbrytande cybersäkerhetslösning specialiserad på att upptäcka och analysera skadliga dokument. Genom att använda avancerade strukturanalystekniker identifierar DOCGuard hot i Office-dokument, PDF-filer och andra filtyper, och tillhandahåller detaljerade rapporter för att förbättra säkerhetsåtgärderna. Vår innovativa teknik säkerställer snabb upptäckt med hög noggrannhet, och hjälper organisationer att skydda sig mot cyberhot under utveckling. Inline SMTP-integration: DOCGuard kan integreras med e-postsystem för att analysera inkommande och utgående e-postmeddelanden för skadligt innehåll. Genom att lägga till en extra SMTP-rubrik med e-postmeddelandets dom, säkerställer DOCGuard att endast säkra e-postmeddelanden når mottagarna, medan misstänkta e-postmeddelanden utlöser varningar och blockeras vid behov. BCC-integration: DOCGuard kan använda BCC (Blind Carbon Copy) för att analysera e-postmeddelanden utan att avbryta det normala e-postflödet. Detta möjliggör kontinuerlig övervakning av alla e-postmeddelanden, vilket ger ett extra lager av säkerhet genom att upptäcka och blockera skadligt innehåll innan det når den avsedda mottagaren. SOAR-integration: SOAR-plattformar (Security Orchestration, Automation, and Response) kan utnyttja DOCGuards API för att validera varningar och förbättra incidentresponsen. DOCGuard kan tillhandahålla detaljerad analys av misstänkta filer, vilket hjälper säkerhetsteam att reagera mer effektivt på hot. Incident Response: Under digital forensics and incident response (DFIR) kan DOCGuard användas för att analysera komprometterade dokument och identifiera indikatorer på kompromiss (IOC). Detta hjälper till att spåra källan till en attack och förstå den taktik som används av hotaktörer. Integration av fildelningsplattformar: DOCGuard kan integreras med fildelningsplattformar för att säkerställa att delade dokument