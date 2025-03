Maskinöversättningstjänster - Mest populära apparna - Vatikanstaten

Lilt

LILT är den kompletta AI-plattformen för företag för översättning och skapande av innehåll. LILT-plattformen är för: 1. Lingvister: LILT Contextual AI genererar förutsägelse och anpassning av översättningar i realtid, vilket ger branschledande översättningskvalitet och hastighet. 2. Lokaliseringsteam: LILT-plattformen gör det möjligt för team att ställa in och hantera det mest effektiva arbetsflödet genom att effektivt utnyttja översättningsminnet (TM), omedelbar/verifierad översättning och automatiserat innehållsutbyte via kopplingar. 3. Globala organisationer: LILT-plattformen ansluter till stora AI-leverantörer och ställer in automatiserad och finjusterande kadens i realtid till anpassade LLM:er skräddarsydda för affärsbehoven, vilket frigör verklig AI-potential från multimodalitet till Generativ AI.