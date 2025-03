Maskinöversättningstjänster - Mest populära apparna - Ukraina

Microsoft Translator

Microsoft Translator är en flerspråkig maskinöversättning molntjänst som tillhandahålls av Microsoft. Microsoft Translator är integrerad över flera konsument-, utvecklare och företagsprodukter; inklusive Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer och Microsoft Translator -appar för Windows, Windows Phone, iPhone och Apple Watch och Android Phone och Android Wear. Microsoft Translator erbjuder också text- och talöversättning genom molntjänster för företag. Tjänst för textöversättning via översättarens text API varierar från en gratis nivå som stöder två miljoner tecken per månad till betalda nivåer som stöder miljarder tecken per månad. Talöversättning via Microsoft Tal Services erbjuds baserat på tiden för ljudströmmen. Tjänsten stöder 73 språksystem från maj 2020. Den stöder också 11 talöversättningssystem som för närvarande driver Microsoft Translator Live Conversation -funktionen, Skype Translator och Skype för Windows Desktop och Microsoft Translator -appar för iOS och Android.