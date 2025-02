Programvara för lojalitetshantering - Mest populära apparna - Somalia

99minds

99minds.io

99minds är en allomfattande lösning för kundengagemang, förvärv och retention. Vi är en omnikanalsmarknadsföringsautomatiseringsplattform för e-handel och i butik som kräver bearbetning och hantering av presentkort, lojalitets- och belöningsprogram, kuponger och hänvisningslösningar. Det bästa med 99minds är en lättanvänd, plug-and-play, kostnadseffektiv marknadsföringsplattform som ger ett marknadsföringsteam möjlighet att skapa kampanjer för personliga kampanjer och bygga en omnikanal kundupplevelse. 99minds ger dig möjlighet att förvandla dina konsumenter till varumärkesförespråkare. Skapa personliga kampanjer som entusiasmerar dina kunder – generera miljontals kuponger, datadrivna rabattkoder, hänvisningsprogram för shoppare, lojalitetsprogram för att övertyga dina kunder att stanna, ställ in automatisk paketering av produkter och platsbaserad marknadsföring. Bäst för byggd för företag oavsett vertikal och återförsäljare av alla storlekar på e-handelsplattformar som Bigcommerce Shopify, Woocommerce, Salesforce Commerce, MIVA, Cart.com och Shopware. Integrerad med Point of Sales (POS) som Square, Lightspeed, Vend, Heartland Retail, Hike, Runit, Retail Pro. Marketing Automation integration med CRM, CDP och e-postmarknadsföringsverktyg som Hubspot, Active Campaign, Aweber, Segment, Listtrack, Salesforce, Mailchimp, Klaviyo, Sendlane, Sendgrid, Ominsend