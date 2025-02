Programvara för lojalitetshantering - Mest populära apparna - San Marino

Poket

poket.com

Poket är en prisbelönt allt-i-ett lojalitetsprogramprogramvara som hjälper företag att öka återkommande försäljning och attrahera fler nya lojala kunder. Med Poket kan handlare skapa vilken kombination av lojalitetsprogram som helst som är skräddarsydda för att passa deras verksamhet oavsett vilken bransch de är i. Plattformen tillåter handlare att hantera och redigera lojalitetsprogram när som helst och var som helst och ställa in reklamregler för automatiserade kampanjer som är exakt skräddarsydda till sina kunders utgiftsvanor, lojalitetsbalanser eller kampanjresultat. Lösningen har funktioner som hänvisningsautomatisering, belöningar för delning av sociala medier, riktad marknadsföringsautomation, gamification för kundengagemang. Företag kan handla med kundens mobilnummer eller e-post eller till och med en app och kan hantera allt via inloggningen för butiksåtkomst. Säljare kan ansluta till kunder via mobila push-meddelanden, e-postmeddelanden eller till och med SMS. Poket kommer med tre planer: GRATIS (Forever), Strong (7-dagars gratis provperiod*) och Mighty (7-dagars gratis provperiod*). *inget kreditkort krävs Den levereras med en "Poket Rewards"-app för kunder som låter dem hantera och spåra sina belöningar, lagra e-kort och e-vouchers och hänvisa vänner. Säljare kan också ladda ner "Poket Business"-appen byggd för både Android och iOS.