Programvara för platsintelligens - Mest populära apparna

Intuizi, Inc. grundades 2019 av erfarna marknadsförings- och teknikproffs för att bygga en lättanvänd mjukvarulösning för abonnemang som kan användas för att förbättra mediekampanjer, kan förbättra ett företags förståelse för sina kunder och potentiella kunder och avsevärt förbättra ekonomisk avkastning på digitala utgifter. Från början ville vi bygga en datalösning som var baserad på användarens samtycke (och överensstämmer med GDPR och CCPA), som inte skulle vara eller kännas läskig och som skulle få bättre ekonomiska resultat för både utgivare och annonsörer. Vi ville ha en lösning som skulle passa inom det befintliga arbetsflödet så att den kunde användas tillsammans med en klients nuvarande DSP, SSP, DMP, CMP, etc., inte ersätta dem. Vi ville kunna se vilken datauppsättning som helst och jämföra den med alla andra på offentlig eller privat basis. Vi ville också bygga en plattform där du själv kunde se om någon annans data var användbar. Slutligen ville vi bygga en lösning som skulle vara lika värdefull utanför marknadsföringsbranschen. När vi bygger ut Intuizi-plattformen tar vi oss an stora problem inom dataaggregering, bearbetning och visning. Vi tillhandahåller redan det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra ROAS för digitala kampanjer och vi blir bättre för varje signalleverantör och kund vi lägger till. Vi förbereder nu vår plattform för användning utanför marknadsföring för saker som forskning, samhällstjänster och hälsovård och välbefinnande.