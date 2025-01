Lokal SEO-programvara - Mest populära apparna - Qatar

Nozzle

nozzle.io

Nozzle är ett sökordsrankningsverktyg för SEO på företagsnivå. Vi samlar in data från hela SERP som gör att du kan se hur du jämför dig med alla konkurrenter. Du kan se vilka domäner och specifika webbadresser som äger alla utvalda utdrag, lokala paketlistor, videopaketlistor etc. Förutom att rapportera om rankningspositionen berättar vi hur många pixlar ner på sidan din annons finns och hur mycket fastigheter dina uppgifter tar upp i pixlar ovanför mitten. Vi spårar över 400 datapunkter från SERP:erna vilket innebär att du kan upptäcka vilka domäner som har flest webbplatslänkar, vanliga frågor, scheman för pris/recension/betyg, etc.