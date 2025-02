Programvara för lokal marknadsföring - Mest populära apparna - Sint Maarten

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification är en lösning för adresssökning i realtid som gör det snabbare och enklare att fånga och verifiera adresser för onlineformulär och utcheckningar. Lösningen ger autoslutförda förslag så fort användaren börjar skriva, och vår sökalgoritm förutser inmatningsnyanser som plats för att ge rätt adress på ett ögonblick. Med Loqate kan du börja optimera dina användares upplevelse på din webbplats och minska antalet avhopp genom att ge användarna ett snabbare sätt att ange sin adress. Dessutom ökar Loqates adressinsamling och verifiering effektiviteten genom att undvika dålig datakvalitet och kostnaden för missade leveranser. Loqate Address Capture and Verification har följande funktioner: - Bättre data – adresser hämtas från flera datamängder innan de kombineras, korsreferens och rengörs för att ge den mest korrekta versionen av adressen. - Otydlig matchning – vår naturliga språkbearbetning AI korrigerar eventuella felstavningar, ändrade bokstäver eller andra fel utan fördröjningar av svarstid. - Unicode – kunder kan nu skriva in sin adress på modersmålet och teckenuppsättningen. - Platsförändring – identifiera automatiskt användarens plats för att hjälpa sökningen och generera ännu snabbare resultat utan att skriva hela adressen. - Resultatfiltrering – anpassa parametrarna för returnerade adresser för enkel segmentering för att begränsa resultaten till specifika områden eller utesluta adresser utanför en viss region. Vi hjälper alla företag i världen att nå alla kunder i världen. Loqate är en GBG-lösning. GBG är världens ledande Identity Data Intelligence-specialist, vilket ger organisationer i över 70 länder möjligheten att förstå data om nästan 4,5 miljarder människor. Genom att kombinera biljoner dataregister hjälper vi våra kunder att fatta välgrundade beslut om att samla in och hantera personuppgifter, riskhantering, bedrägeribekämpning och anställning. Våra globala, prisbelönta lösningar levereras via anpassningsbara SaaS, mobila och lokala plattformar.