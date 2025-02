Programvara för lokal listning - Mest populära apparna - Sint Maarten

SOCi

meetsoci.com

SOCi är det ledande CoMarketing-molnet för företag på flera platser. Vi ger företag som Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon och Ford möjlighet att automatisera och skala sina marknadsföringsinsatser över alla platser och digitala kanaler på ett sätt som är varumärkesriktat, lokalt fulländat och dataansluten. Genom att använda klassens bästa generativa AI och maskininlärning ger SOCi Genius-plattformen företag på flera platser handlingskraftiga insikter och rekommendationer samtidigt som de automatiserar sina viktigaste arbetsflöden i stor skala. Med SOCi kan företag stärka sin digitala närvaro på lokala sök- och sociala sidor samtidigt som de skyddar sitt rykte online, vilket leder till förbättrat kundengagemang och marknadsledande resultat. SOCis skalbara och centraliserade plattformsteknik tillhandahåller alla verktyg som behövs för företag med flera platser och flera familjer för att hantera sina lokaliserade marknadsföringsinsatser inklusive: Intuitiv instrumentpanel - när användarna loggar in på SOCi möts användarna av en högnivå, men ändå omfattande och lättläst instrumentpanel som belyser analyser, innehållsprestanda på alla platser som använder SOCi, konversationer och kommentarer som behöver uppmärksamhet, senaste recensioner och mer! * Listor: Ta din lokala sökningssynlighet till nya höjder genom att säkerställa korrekt och konsekvent information över 100- eller 1000-tals företagsuppgifter. * Lyssna: Upptäck och bygg en autentisk innehållsstrategi, rika målgruppsprofiler och bevisa avkastningen på din kampanjstrategi med Listening. Lyssna in på dina konkurrenter, skapa sentimentanalyser och användargenererat innehåll allt från SOCi. * Local Pages/Locator: Leverera en varumärkes- och lokaliserad konsumentresa, från medvetenhet till konvertering, över tusentals sökoptimerade sidor. * Recensioner: Samordna varumärkeskonsekventa svar på recensioner, spåra recensioners sentiment och övervaka insikter om konkurrenskraftigt rykte för att förvandla ditt rykte, överallt. * Socialt: Gör det möjligt för företag och lokala team att leverera varumärkessvar på sociala engagemang och publicera högpresterande socialt innehåll med strömlinjeformade arbetsflöden på flera platser. * Undersökningar: Behåll och utöka dina kunder genom att proaktivt be om och hantera kundfeedback med den mest kraftfulla undersökningslösningen för lokala marknadsförare. * Annonser: Bemyndigande för marknadsförare på flera platser att effektivt hantera lokaliserade sociala reklamkampanjer och förstärkta inlägg på 100- eller 1000-tals platser. * SmartBot: Skapa engagemang i realtid och generera leads 24/7 på alla platser med automatiska chatbots på Facebook Messenger- och Google Business Messages-konton, SMS-funktioner. Bygg enkelt lokaliserade ämnen i stor skala på några minuter och börja fånga kundinformation och missa aldrig en potentiell potentiell kund. * Insikter och rapportering: Ta reda på vilka platser som presterar och vilka som inte gör det och utnyttja dessa insikter för att driva din lokaliserade marknadsföringsstrategi. Anpassa mycket visuella, engagerande rapporter med flera leveransalternativ. SOCi Go (Mobilapp): Samma kärna SOCi-plattform som du älskar, nu på mobilen. Lägg upp innehåll, svara kunder och ta emot aviseringar på vilken mobil enhet som helst, när som helst. SOCi fungerar som infrastrukturen på vilken tiotusentals lokala sidor hanteras. SOCi är helt integrerat med de bästa söknätverken, sociala medier och nätverk för hantering av rykte som Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp och mer.