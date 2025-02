Live Commerce programvara - Mest populära apparna - Togo

Dacast

Dacast (San Francisco, CA och London, Storbritannien) är en helt integrerad videoströmningsplattform som gör det möjligt för alla företag att sända audiovisuellt innehåll och gör det möjligt för tittarna att titta på gratis eller betald programmering. Dacast gör online -videoströmning: - Lätt att sända via ett annonsfritt vitt etikettsystem -Lätt att tjäna pengar via videoannonser, betal-per-view och/eller prenumerationer. Med hjälp av Dacast kan utgivare av onlinevideo skapa en eller flera pengar som skapar kanaler så lätt som att använda Google Adsense. Dessutom hanterar Dacast också säkerheten för kundernas strömmar och betalningar och erbjuder en djup analytisk instrumentpanel som gör det möjligt för användare att optimera streaming schemaläggning och reklamintäkter. Dacast hjälper alla att skapa professionella live -videoströmmar för sin verksamhet, uppdrag eller organisation. Vi hjälper över 300 000 organisationer att strömma livevideo, minska bandbreddskostnaderna och förbättra sändningskvaliteten med vår lättanvända full serviceplattform eller via vårt programföretag API. Dacast är den enda på marknaden som erbjuder sin teknik som en riktig självbetjäning-det finns inget behov av att engagera sig i mellanhänder eller köpa ytterligare applikationer eller verktyg: Dacast är en riktig enstaka, slutlig lösning.