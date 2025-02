Programvara för livechatt - Mest populära apparna - Somalia

Chative

chative.io

Chative.IO är en omni-channel meddelandeplattform, bemyndigad av AI. Vi gör det möjligt för företag att sälja direkt via sociala kanaler med hjälp av AI och automatisering. Varför ska du använda Chative.IO? - Chative har en nyckelfärdig AI-kundtjänstlösning som anpassar sig till alla företag, körs inom klick! - Obegränsade kanaler och meddelanden gratis, plus att priset är helt transparent och startvänligt. Den kommer också med en gratis mobilapp! - Gratis plan för små företag med tillgängligt stöd i appen. - Chative erbjuder prisbelönt UI & UX som kombinerar konsten att kondensera information med enkel navigering! – Vi har varit en pionjär inom AI, chatbot och meddelandeautomatisering de senaste 6 åren. Vad gör Chative.IO för dig? - Förena alla konversationer, kunder, beställningar och produktkataloger för att påskynda tillväxten genom nöjdare kunder. - Få tillgång till fullständig kundkontext, orderhistorik och aktivitetsdetaljer, vilket ger skräddarsydd support för lojalitet och upprepade köp. - Aktivera direktförsäljning via appar för vardagliga meddelanden, omvandla besökare till potentiella kunder. - Säkerställ snabb, personlig kundservice och öka produktiviteten tack vare AI och automatisering.