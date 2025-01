Programvara för livechatt - Mest populära apparna - Qatar

Certainly

certainly.io

Har verkligen ett uppdrag att hjälpa företag att bygga otroliga användarupplevelser för e-handel och ersätta klick med konversationer. Programvaran Certainly Conversational AI ansluter sömlöst över de plattformar du driver ditt företag på, och vi har kunder och partners i över 20 länder över hela världen. Med sin no-code Chatbot Builder erbjuder Certainly Conversational AI Platform en rolig och enkel byggupplevelse. Produkten erbjuder högkvalitativa användarupplevelser över kanaler, sömlösa integrationer med dussintals affärssystem och en kraftfull, proprietär AI som upptäcker alla språk och erbjuder färdigt att använda innehåll på 14+ språk. Säkert litar på varumärken som Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk och AKQA.