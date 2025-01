Learning Experience Platforms (LXP) - Mest populära apparna - Qatar

CLASSUM

classum.com

Genom en molnbaserad plattform där kursmedlemmar kan ansluta via inlägg, livesessioner, chattar och unika interaktioner, erbjuder CLASSUM sömlös kommunikation för att förbättra alla lärmiljöer, online eller personligen. --- CLASSUM grundades 2018 av Chaerin Lee och Youjin Choi, två kvinnliga studenter vid Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), för att ta itu med de utmaningar de ställdes inför som elever. Efter bara 3 år används CLASSUM nu av över 3 700 institutioner i 23 länder över hela världen, och fortsätter att bryta kommunikationsbarriärer och bygga lärmiljöer som främjar tillväxt och samarbete. Användare inkluderar institutioner som KAIST, Yonsei University och Ewha Womans University, såväl som globala företag inklusive LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision och Prudential. Vårt mål är att sammanföra elever och lärare i ett utrymme där de kan kommunicera fritt och bekvämt. Vi vill skapa och utöka utrymmen där sunda interaktioner och samarbete kan ske naturligt i och utanför klassrummet. Elever kan fritt interagera på CLASSUM, engagera sig i frågor och svar och diskussioner genom text och andra medier som passar deras kommunikationsbehov i denna digitala tidsålder. Lärare som använder CLASSUM för att kommunicera med sina elever har upplevt ökat elevengagemang och minskat administrativt arbete. I april 2021 samlade CLASSUM in en serie A på 6 miljoner dollar ledd av Pearl Abyss Capital och Storm Ventures tillsammans med befintliga investerare Big Basin Capital och Smilegate Investment. Vår grundare och VD, Chaerin Lee, erkändes nyligen som medlem i Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 för CLASSUMs innovativa inställning till kommunikationsutmaningar inom utbildning. CLASSUM valdes också ut som en av GSV Cup redan 2020, vilket lyfter fram inspirerande EdTech- och talangteknologistartups på sex kontinenter.