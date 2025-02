Lead-to-Account Matchning och Routing Software - Mest populära apparna - Somalia

Syncari

syncari.com

Syncari är den enda dataautomatiseringsplattformen med låg kod/ingen kod (LcNc) som sömlöst synkroniserar, förenar, automatiserar och analyserar data över olika affärssystem och applikationer. Vår plattform erbjuder både ett kontrollplan och ett datanav, vilket säkerställer operativ excellens och databeredskap för AI. Genom att anpassa dina data med Syncari, fungerar och automatiserar dina team och AI-modeller på en grund av oklanderligt synkroniserad data av hög kvalitet. Syncari är betrodd av Conga, CorroHealth, Deel och Rapid7. Vanliga användningsfall: Synk och automatisering av flera affärssystem, som många Salesforce CRM integrerade i ett eller många andra system (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query , etc) Flera Salesforce CRM-synkronisering till Marketo eller HubSpot ETL, omvänd ETL-anrikningsautomatisering för flera källor Avsikt Automation för flera källor Quote to Cash and Finance 360 ​​Data Quality för datarensning, normalisering, transformation