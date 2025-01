Bly gruvprogramvara - Mest populära apparna - Qatar

Coldlytics

Trött på inaktuella B2B-databaser? Coldlytics kombinerar sömlöst banbrytande automatisering med mänskliga forskare för att ge dig de färskaste leads som finns. Skicka in dina inriktningskrav via vår självbetjäningsplattform så kommer vårt team att bygga en helt anpassad lead-lista för dig på bara 24 timmar. Nöj dig inte med data som alla andra redan har använt! Hur gör vi det? När du skickar in din förfrågan kommer en medlem i vårt team att starta upp våra egna webbskrapor för att identifiera dina ideala kunder. Vi använder massor av onlinedatakällor, inklusive Google Maps, LinkedIn, Clutch, D&B och mer – sedan korskontrollerar intäkter, antal anställda, grunddatum och kör till och med sökordskontroller på varje företags webbplats. Allt detta gör det möjligt för oss att uppnå exakt precision. Vi skickar sedan din lista till vårt dedikerade forskarteam som manuellt letar upp kontaktuppgifterna för varje beslutsfattare du behöver nå. Det finns verkligen ingen bättre data där ute!