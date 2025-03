Landing Page Builders - Mest populära apparna - Uzbekistan

Heyflow

Heyflow hjälper dig att omvandla webbplatsbesökare till potentiella kunder, registreringar och försäljningar. Med hjälp av dess dra-och-släpp-byggare kan du skapa registreringstrattar, leadgenereringsflöden och interaktiva flerstegsformulär för att bygga en engagerande webbplatsupplevelse. Analysera prestandan för dina flöden genom att integrera med de marknadsföringsverktyg som tillväxtmarknadsförare behöver. ** Bygg: Välj mellan 25+ byggstenar för att skapa ett mångsidigt flöde på nolltid – bara dra och släpp! Definiera rutter och om-detta-då-den logik för att engagera smartare, mer mänskliga och helt enkelt bättre. Bädda in ditt flöde på valfri webbplats eller använd det bara som en fristående målsida. Ditt flöde är optimerat för mobila enheter, 100 % responsivt och laddar blixtrande snabbt även när dina användare har en långsam internetanslutning. ** Design: Anpassa ditt flöde helt för att perfekt matcha ditt varumärke och förmedla dina värderingar. Utnyttja kraften i stilvariabler och en pixelperfekt upplevelse. Över 30 000 ikoner i tre sammanhängande vikter, 53 kategorier och 720 underkategorier är redo för dig att påskynda ditt arbetsflöde. ** Analysera: Förstå dina användares beteende med Heyflows analysinstrumentpanel. Mät ditt flödes prestanda genom att integrera Google Tag Manager, Google Analytics eller Facebook Pixel. Skicka URL-parametrar automatiskt från din målsida till ditt flöde. ** Integrera: Få dina svar via e-post, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana och över 2 000 andra tjänster via Zapier.