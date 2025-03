Jobbsökningssidor - Mest populära apparna - Taiwan

Glassdoor

Glassdoor är en webbplats där nuvarande och tidigare anställda anonymt granskar företag. Glassdoor tillåter också användare att anonymt skicka in och visa löner samt söka och ansöka om jobb på sin plattform. Under 2018 förvärvades företaget av det japanska företaget, rekryteringsinnehav, för 1,2 miljarder US -dollar. Företaget har sitt huvudkontor i Mill Valley, Kalifornien, med ytterligare kontor i städer runt om i världen, inklusive Chicago, London och São Paulo.