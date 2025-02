Jobbsökningssidor - Mest populära apparna - San Marino

Indeed

indeed.com

Indeed är en amerikansk världsomspännande sysselsättningsrelaterad sökmotor för jobbannonser som lanserades i november 2004. Det är ett dotterbolag till Japans Recruit Co. Ltd. och har ett gemensamt huvudkontor i Austin, Texas och Stamford, Connecticut med ytterligare kontor runt om i världen. Som en sökmotor för ett ämne är det också ett exempel på vertikal sökning. Indeed finns för närvarande i över 60 länder och 28 språk. I oktober 2010 passerade Indeed.com Monster.com för att bli den mest trafikerade jobbwebbplatsen i USA. Webbplatsen samlar platsannonser från tusentals webbplatser, inklusive jobbbrädor, bemanningsföretag, föreningar och företagskarriärsidor. De genererar intäkter genom att sälja premiumjobbannonser och CV-funktioner till arbetsgivare och företag som anställer. 2011 började Indeed tillåta arbetssökande att ansöka direkt till jobb på Indeeds webbplats och erbjuda postning av CV och lagring.