TalVista

talvista.com

TalVista är en SaaS-baserad plattform för beslutsstöd för mångfaldsrekrytering. TalVista är unikt positionerat för att hjälpa företag att utöka sin pool av olika kandidater och öka sannolikheten för att olika kandidater kommer att gå vidare genom rekryteringsprocessen baserat på deras erfarenhet, kompetens och kvalifikationer snarare än att bli avvisad på grund av deras kön, ras, etnicitet, läggning, trosbekännelse eller fysisk förmåga. Med teknik förstärks mångfaldsträning och möjliggör beteendemodifiering snarare än att förlita sig på teori eller minnet hos en medlem. TalVista förbättrar mångfaldsrekrytering på tre sätt. Job Description Optimization – Med vår jobbbeskrivningsoptimering analyserar vi arbetsbeskrivningen och identifierar problematiska ord, baserat på forskning, som har visat sig avskräcka underrepresenterade sökande från att söka jobb. Vi är den enda plattformen som går utöver jämställdhet mellan könen, jämfört med andra på marknaden, för att säkerställa att den bredaste och mest mångsidiga sökandepoolen attraheras till jobbet. Redigerad CV-granskning – Vi har digitaliserat processen för granskning av kandidat-CV. Vi behandlar PDF- och MSWord-dokument och identifierar personlig identifieringsinformation i CV:t. Vi redigerar sedan "blockera ut" kandidatnamn och personlig identifierande URL och e-postadress. Ytterligare redigering kan aktiveras för att "blockera ute" fotografier, skola/universitet och företagsnamn. Anställningschefen granskar baserat på kompetens och erfarenhet snarare än att fixera vid ett namn som kan beteckna ett kön, ras eller etnicitet. Ingen annan plattform gör redigeringen i det ursprungliga CV:t. Strukturerade intervjuer – Våra strukturerade intervjuer fokuserar intervjuaren på det som är viktigast, jobbets kärnkriterier. Intervjuare kan tilldelas frågor utifrån deras expertis. Intervjuare har befogenhet att fokusera på varje svar och samla in viktiga anteckningar under varje svar och sedan hänvisa till dessa anteckningar under betygsprocessen efter att kandidaten har fått ursäkt.