Programvara för schemaläggning av intervjuer - Mest populära apparna - Uzbekistan

Välkommen till candidate.fyi, den ultimata upplevelseplattformen för kandidater som revolutionerar sättet du umgås med talanger. Sömlöst integrerad med din ATS, vår plattform automatiserar och effektiviserar alla aspekter av kandidatkommunikation, från personliga meddelanden till erbjudanden om brev, preboarding, onboarding och undersökningar av kandidatupplevelser i realtid. Med vår anpassade och varumärkesportal går kandidaterna in i en värld av information och bemyndigande. De kan enkelt spåra sina framsteg, hålla sig informerade om kommande steg, upptäcka vem de kommer att träffa och när, och dyka in i uppslukande employer branding-innehåll. Från intervjuförberedelser till att utforska företagskulturen, vår kandidatportal erbjuder en omfattande upplevelse som lämnar ett bestående intryck. Med candidate.fyi kan du samla in feedback från kandidaternas åsikter i varje steg av intervjuprocessen samt spåra kandidatens engagemang under hela intervjuresan. På candidate.fyi tror vi på att förvandla intervjuprocessen till något oförglömligt. Vi är här för att göra varje kandidats resa till en anmärkningsvärd resa, där de känner sig värderade, stöttade och entusiastiska över de möjligheter som ligger framför oss.