Intern programvara för nyhetsbrev - Mest populära apparna - Togo

Poppulo

poppulo.com

Föreställ dig att leverera det exakta meddelandet som varje person behöver - närvaro hur, när och var det är viktigast för dem. Meddelanden är mer effektiva när de är relevanta, personliga och mätbara. Poppulo gör det enkelt. The Poppulo Harmony platform helps enterprise organizations achieve more by effortlessly connecting their employees, customers, and workplaces through omnichannel employee communications, digital signage, and workplace management.