Intern programvara för nyhetsbrev - Mest populära apparna - Qatar

ContactMonkey är en kraftfull internkommunikationsprogramvara som gör att du kan skicka aktuella uppdateringar till anställda via din e-postklient (Outlook och Gmail) eller SMS. ContactMonkey moderniserar hur världens främsta organisationer ansluter, kommunicerar och engagerar sig med sina anställda. I en snabbt föränderlig arbetsvärld gör vårt verktyg det enklare för företag att engagera fjärranställda, hybrid- och skrivbordslösa arbetare – allt via en enda plattform. Vi hjälper interna kommunikationsteam att skapa, skicka och spåra anställdas nyhetsbrev, SMS-uppdateringar och kriskommunikation med målet att öka medarbetarnas engagemang och produktivitet. Med ContactMonkey kan du skicka vackra HTML-e-postnyhetsbrev eller kriskommunikation via SMS, samla in feedback från anställda och mäta anställdas e-postanalys (öppningsfrekvens, klickfrekvens, läsfrekvens, eNPS) för att förstå vad som verkligen engagerar dina anställda. Läs mer om ContactMonkeys funktioner här: https://www.contactmonkey.com/features/