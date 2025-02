Programvara för intern kommunikation - Mest populära apparna - Tunisien

Microsoft Teams

Microsoft Teams är en kommunikations- och samarbetsplattform som kombinerar arbetsplatschatt, videomöten, fillagring och applikationsintegration. Tjänsten integreras med Office 365 Prenumeration Office Productivity Suite och har tillägg som kan integreras med icke-Microsoft-produkter. Microsoft Teams är en konkurrent till tjänster som Slack och är utvecklingen och uppgraderingsvägen från Microsoft Skype for Business.Microsoft tillkännagav team vid ett evenemang i New York och lanserade tjänsten över hela världen den 14 mars 2017. Det skapades under en intern Hackathon på företagets huvudkontor och leds för närvarande av Brian MacDonald, företagets vice president på Microsoft.