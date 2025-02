Programvara för intern kommunikation - Mest populära apparna - Thailand

Troop Messenger

troopmessenger.com

Troop Messenger är perfekt och lättanvänt kontorsmeddelandeverktyg med sömlöst gränssnitt och UX. Funktionerna och deras funktioner är välgjorda i hela applikationen vilket gör inlärningskurvan enkel även för en nybörjare. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner som en-till-en-meddelanden, gruppkonversationer, filförhandsvisningar, röst-videosamtal, skärmdelning, Burnout, Forkout, etc., för att leverera oavbrutna arbetsflöden. Den har utformats som en affärsmodell för freemium-prissättning för att passa företag i alla former och storlekar, från små, medelstora, stora och statliga. De företagsanvändare som registrerar sig för gratis provperiod kan uppleva funktionerna i Enterprise Edition under de första 30 dagarna. Varje företags arbetsplats behöver ett utmärkt kommunikations- och samarbetsverktyg för att alltid hålla kontakten med varandra. Troop Messenger är en sådan affärskommunikationsprogramvara som får team att arbeta bättre med sin kraftfulla funktionsstack. Det får team att hålla kontakten dygnet runt på plattformarna Windows, Linux, Mac OS, Android och iOS. En av de bästa SaaS-baserade freemium affärsmodellapplikationerna som finns tillgängliga i någon av dina webbläsare. Den tillhandahåller leveransalternativen för Self-Hosting, Custom App och API:er för att tillgodose olika industribehov. Var du än är över hela världen loggar du helt enkelt in på din webbapp, skrivbordsapp eller mobilapp med dina referenser för att samarbeta med dina kollegor och komma åt arbete.