Intelligent programvara för virtuella assistenter - Mest populära apparna - Somalia

Dixa

dixa.com

Dixa gör det möjligt för företag att leverera kundservice som den är tänkt att vara. Dixa hjälper kundtjänstledare att skapa enkla upplevelser för kunder och team som låser upp lojalitet. Dixa ger teamen en enhetlig bild av alla konversationer, kunderna bekvämligheten att nå ut på sin föredragna kanal och ledare insikterna för att kontinuerligt förbättra serviceupplevelsen. Dixas Conversational Customer Service Platform kombinerar kraftfull AI med en mänsklig touch för att leverera en mycket personlig serviceupplevelse som skalas i takt med att ditt företag växer. Team och deras kunder drar nytta av större tillfredsställelse medan automatisering hjälper till att öka tjänsteeffektiviteten och effektiviteten, vilket i slutändan ger verkligt affärsvärde. Dixas dedikerade kundframgångsteam säkerställer att du är igång snabbt och samarbetar med dig på din resa för att uppnå vad Dixa kallar Customer Friendship. Dixa driver mer än 30 miljoner konversationer om året och är betrodd av ledande varumärken som Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print och Wistia. Läs mer genom att besöka dixa.com. Med kundigenkänningsfunktioner gör Dixa det möjligt att känna dina kunder så fort de når ut. Dixa gör detta genom att visa varje kunds konversationshistorik med ditt företag på en tidslinje samt deras orderhistorik direkt. Detta säkerställer att teamen har den information de behöver för att lösa kundförfrågningar snabbare samtidigt som de levererar mer personlig support. Flexibel prissättning och global skalbarhet gör att du bara kan betala för det du behöver och skala upp eller ner utan extra kostnader eller ansträngning. Alla konversationstyper (telefon, e-post, chatt, Facebook Messenger, Instagram, Twitter och WhatsApp) placeras i köer och dirigeras automatiskt till lämpliga agenter medan konversationsdata översätts till realtidsanalys. Dixas funktioner inkluderar VoIP, IVR, återuppringning, klicka för att ringa, samtalsinspelning, automatiseringar, snabba svar, anpassningsbara chattwidgets, realtids- och historisk rapportering och avancerad routing. Dixas användarvänliga gränssnitt och enkla installation gjordes för att förbättra agentupplevelsen och tillåta team att fokusera på kunden och inte mjukvaran. Byggd för inkommande callcenter, flerkanalskontaktcenter och småföretag över hela världen, ger Dixa agenter verktygen för att leverera exceptionell kundservice vilket resulterar i starkare band mellan varumärken och kunder.