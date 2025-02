Snabbmeddelandetjänster - Mest populära apparna - Tunisien

Messenger

messenger.com

Facebook Messenger (commonly known as Messenger) is an American messaging app and platform developed by Facebook, Inc. Originally developed as Facebook Chat in 2008, the company revamped its messaging service in 2010, and subsequently released standalone iOS and Android apps in August 2011 and standalone Facebook Portal hardware for Messenger-based calling in Q4 2018. Later on, Facebook has launched a dedicated website interface (Messenger.com), and separated the messaging functionality from the main Facebook app, så att användare kan använda webbgränssnittet eller ladda ner en av de fristående apparna. I april 2020 släppte Facebook officiellt Messenger för skrivbordet, som stöds på Windows 10 och MacOS och distribueras på Microsoft Store respektive App Store. Användare kan skicka meddelanden och utbyta foton, videor, klistermärken, ljud och filer, samt reagera på andra användares meddelanden och interagera med bots. Tjänsten stöder också röst- och videosamtal. Standalone-apparna stöder med flera konton, konversationer med valfri kryptering till ände till slut och spelar spel.