Snabbmeddelandetjänster - Mest populära apparna - Tchad

WhatsApp

whatsapp.com

WhatsApp Messenger, eller helt enkelt WhatsApp, är en amerikansk freeware, meddelanden om plattformar och Voice Over IP (VOIP) som ägs av Facebook, Inc. Det gör att användare kan skicka textmeddelanden och röstmeddelanden, ringa röst- och videosamtal och dela bilder , dokument, användarplatser och andra medier. WhatsApps klientapplikation körs på mobila enheter men är också tillgänglig från stationära datorer, så länge användarens mobila enhet förblir ansluten till internet medan de använder skrivbordsappen. Tjänsten kräver att användare tillhandahåller ett standard mobilnummer för att registrera sig hos tjänsten. I januari 2018 släppte WhatsApp en fristående affärsapp riktad mot småföretagare, kallad WhatsApp Business, för att tillåta företag att kommunicera med kunder som använder standard WhatsApp -klienten. Klientansökan skapades av WhatsApp Inc. i Mountain View, Kalifornien, som förvärvades av Facebook i februari 2014 för cirka 19,3 miljarder US -dollar. Det blev världens mest populära meddelanden ansökan till 2015 och har över 2 miljarder användare över hela världen från och med februari 2020. Det har blivit det primära sättet för elektronisk kommunikation i flera länder och platser, inklusive Latinamerika, det indiska subkontinentet och stora delar av Europa och Afrika.