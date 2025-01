Snabbmeddelandetjänster - Mest populära apparna - Pitcairnöarna

Snapchat

snapchat.com

Snapchat låter dig enkelt prata med vänner, se berättelser från hela världen och utforska nyheter i Discover. Livet är roligare när du lever i nuet! Snapchat är en amerikansk multimedia-snabbmeddelandeapp och -tjänst utvecklad av Snap Inc., ursprungligen Snapchat Inc. En av de viktigaste funktionerna i Snapchat är att bilder och meddelanden vanligtvis bara är tillgängliga under en kort tid innan de blir otillgängliga för sina mottagare.