Influencer Marketing Platforms - Mest populära apparna - Ukraina

Lefty

lefty.io

Lefty är en end-to-end influencer-marknadsföringsplattform byggd för de ledande livsstilsvarumärkena. Lefty hjälper varumärken och byråer att hantera topppresterande influencer-program: talangupptäckt och kvalificering, relationshantering, automatiserad kampanjrapportering, prestationsmätning och konkurrenskraftig benchmarking. Lefty är en del av The Independents-gruppen. The Independents är en global marknadsförings- och kommunikationsgrupp för branschledare inom lyx och livsstil. Bildades genom kombinationen av Karla Otto, K2, The Qode, Lefty och Bureau Betak. Kontor: Paris, London, Milano, München, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Seoul, Dubai Mer information på https://www.lefty.io.